Atalanta, Djimsiti: “Il prossimo anno faremo meglio, lo scudetto un sogno. Champions? Ecco com’è andata”

Scudetto?Sarebbe un vero e proprio sogno.

Queste le parole di Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta intervenuto direttamente dall’Eco di Bergamo per quanto riguarda gli obbiettivi dei bergamaschi per la prossima stagione. Il centrale classe ’93 h detto la sua in merito alla fine della scorsa annata, conclusasi in modo piuttosto amaro con la sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro il PSG: “C’è del rammarico ma che non si trasforma in qualcosa di negativo, anzi, c’è una grande motivazione perchè abbiamo dimostrato che, provandoci, nel calcio si può fare tutto. Anche arrivare a certi livelli. A noi è mancato poco, brucia molto ma ci è rimasta dentro una grande voglia di ripeterci e di riprovarci l’anno prossimo”.

Dall’Europa passando per Serie A e Coppa Italia, arrivando fino al possibile sogno scudetto, che per adesso rimane soltanto come tale a detta dello stesso Djimsiti: “Si tratta di un sogno. Ma nel calcio tutto è possibile, ora non ci stiamo a pensare: se a un certo punto saremo vicini alla vetta, ci proveremo – ha proseguito Djimsiti nel suo suo intervento – . Noi da sempre pensiamo una gara alla volta esattamente come vuole il mister. Non ci accontentiamo di quello che abbiamo già fatto, ma continuiamo a puntare al gradino successivo”.

Chiosa finale dedicata ai rumors di mercato degli ultimi giorni incentrati su una possibile partenza del Papu Gomez e sulle condizioni di Ilicic: “Ci abbiamo scherzato: ho chiesto al Papu se aveva bisogno di un autista ma mi ha detto che ero arrivato tardi. Seriamente, per adesso, non siamo preoccupati che vada via. Ilicic? Devo dire che è stato bello rivederlo e spero di poterlo rivedere esattamente come lo avevamo lasciato. Ora è con noi ma non è al top. Gli auguro il meglio e di tornare più forte di prima sotto ogni aspetto. Anche mentale”.

