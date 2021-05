Atalanta-Benevento, Gasperini: “Attraversano un momento ‘no’, abbiamo i mezzi per vincere”

Gian Piero Gasperini si proietta alla sfida di campionato contro il Benevento.

Il tecnico dell’Atalanta vede più vicina la qualificazione alla prossima Champions League, agli orobici mancano infatti una manciata di punti (6 per esserne certi) per centrare l’obiettivo. L’allenatore della Dea, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il match contro i sanniti soffermandosi anche sulla prepotente vittoria del Milan in casa della Juventus.

“Sono soddisfatto dopo la partita col Parma. La squadra è in condizione, sente le motivazioni e siamo alla volata finale. Manca solo Toloi, ma potrebbe aggregarsi al gruppo già giovedì. Siamo pronti. I risultati di domenica cominciano ad essere quasi definitivi, sia nelle zone alte della classifica che nella parte bassa. Potrebbero già esserci dei verdetti, sapevamo che poteva essere una settimana decisiva un po’ per tutti. Li conosciamo bene, il Benevento arriva da un momento di grande polemiche, noi dobbiamo pensare alla nostra situazione e al nostro gioco. Le partite in serie A non sono mai semplici, sono sempre da giocare, ma abbiamo anche i mezzi per vincere. Vittoria Milan in casa della Juventus? Non mi aspettavo un successo così netto, ma era tra i risultati possibili. Quando il risultato viene sbloccato le partite in questo periodo prendono delle pieghe imprevedibili, strane. In quella partita il Milan ha fatto un grande colpo”.