Atalanta-Ajax, Ten Hag: “Sono molto deluso, dovevamo segnare il 3-0. Volevamo vincere”

L’Ajax non riesce nell’impresa di superare l’Atalanta nonostante il doppio vantaggio accumulato dopo il primo tempo.

I lancieri hanno subito l’arrembaggio dei bergamaschi che sono riusciti a recuperare il risultato grazie alla doppietta messa a segno da Duvan Zapata. Il tecnico degli olandesi, Erik Ten Hag, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sono deluso, siamo partiti male poi abbiamo preso il controllo. Non è facile giocare contro l’Atalanta, ma dovevamo segnare il 3-0. Loro giocano bene uno contro uno, ogni tanto siamo riusciti a gestire. Loro sono ripartiti bene nella ripresa, dovevamo giocare più semplice. Un pareggio contro l’Atalanta non è un risultato negativo, però dovevamo gestire. Pensavamo di vincere questa sera. Dovevamo essere più reattivi, non si vince giocando così. È stata una partita aperta, tutte e due le squadre potevano vincere”.