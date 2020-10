Champions League, Atalanta-Ajax 2-2: troppe distrazioni difensive, Zapata salva i suoi

L’Atalanta porta a casa un punto nella sfida casalinga contro l’Ajax.

Gli orobici impattano per 2-2 nella seconda uscita europea dando così continuità alla vittoria ottenuta per 4-0 in casa dei danesi del Midtjilland. La gara si è messa subito in salita per i bergamaschi che nel corso della prima frazione di gioco erano andati sotto di due reti a causa delle marcature di Tadic su rigore e Traorè. Il secondo tempo è però di stampo nerazzurro e porta il nome di Duvan Zapata che nel giro di 6 minuti realizza una doppietta e riporta la gara in parità. Nell’altra sfida del girone il Liverpool batte 2-0 il Midtjilland e si prende il primato del raggruppamento, l’Atalanta segue con 4 punti.