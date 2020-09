Paura per Ciccio Graziani, l’ex Torino cade in casa: fratture alle costole e ricovero in ospedale. I dettagli

Brutta disavventura per Francesco Graziani, meglio noto come Ciccio, ex attaccante di razza e vincitore di uno storico scudetto con la maglia del Torino nel 1976. L’ex tecnico ed apprezzato opinionista televisivo è ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Donato di Arezzo in seguito ad un incidente domestico, una caduta all’interno della sua abitazione, a causa della quale avrebbe riportato diverse fratture alle costole. Dopo una serie di accertamenti approfonditi eseguiti nel reparto rianimazione del complesso ospedaliero, Graziani, in seguito ad un progressivo miglioramento delle sue condizioni generali ed al confortante esito degli esami, sarebbe stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Campione del Mondo con l’Italia di Bearzot nel 1982, Graziani si è anche seduto in veste di allenatore sulle panchine di Fiorentina, Catania, Ascoli e Reggina, tra le altre.

Serie A, Graziani: “La Juventus vince senza convincere, all’Inter è rimasta solo l’EL”

Fiorentina, senti l’ex Graziani: “Iachini non è l’uomo giusto, vi spiego perché. Ecco cosa serve”