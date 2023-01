Modena, Azzi accende il calciomercato: Ascoli sull’esterno brasiliano, il Palermo…

Paulo Azzi, un terzino atipico. O meglio, moderno è il termine giusto per definirlo. In un calcio diverso, fatto di indole propositiva, atletismo e intensità. Forgiato nel suo notevole potenziale dal tecnico Attilio Tesser in Lega Pro prima ed in Serie B poi. L'ex Lecco e Pordenone tra le altre, in questa sessione di calciomercato invernale sembra essere finito nel mirino dell'Ascoli di Cristian Bucchi, a caccia di un laterale esterno che abbini spinta e qualità nella corsia di competenza.