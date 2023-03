Cagliari-Ascoli, Breda: “Loro hanno grande potenziale, abbiamo mollato. Salvezza…”

“ Abbiamo fatto un primo tempo importante come qualità, duelli e personalità. Nel rientrare in campo abbiamo perso quella intensità mentale che è sempre stato il nostro punto di forza. All'episodio del rigore ci siamo un po' sciolti, invece di reagire. Abbiamo perso tante situazione che nel primo tempo non perdevamo e in altre partite non abbiamo perso. Manca la sensazione del pericolo. E' una partita che può insegnarci tanto e che ci fa capire quali cose dobbiamo fare sempre e quali dobbiamo migliorare. Uscita di Luvumbo? Hanno messo un centrocampista in più e trovato più linee di passaggio. Dobbiamo iniziare a lavorare su qualcosa di diverso. E' una partita che ci può insegnare tanto, dobbiamo utilizzarla per il nostro processo di crescita".

Salvezza? "Questo è un campionato molto strano, vediamo chi sta sotto e sono squadre importante. Fino a che uno non consolida la categoria bisogna stare attenti a tutto. Per come la vedo io, c'è un gruppo che ha dei valori importanti e cosa potremo fare è presto per dirlo. La crescita secondo me è evidente perché fare un primo tempo come quello di oggi non è semplice. Pensiamo alla prossima che è uno scontro diretto per sotto e di volta in volta lavoriamo. Senza tante parole e pensando una partita alla volta".