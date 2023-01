Ascoli-Palermo, Bucchi: “Non parlo degli avversari. Pubblico? Ci darà grande aiuto”

Dopo il pareggio rimediato a Ferrara contro la Spal , l' Ascoli torna tra le mura amiche del "Del Duca" dove ospiterà il Palermo . Periodo amaro per la compagine di Cristian Bucchi , che ha centrato i tre punti solamente una volta nelle ultime dieci gare. nella gara contro il Cosenza . Distanti solamente due lunghezze, Ascoli e Palermo si giocano tre punti di grande valore, che permetterebbero al vincente di agganciare la zona playoff. Alla vigilia del match, valido per la 22a giornata di Serie B e in programma domani, 28 gennaio, alle 14, il tecnico dell' Ascoli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

L'ex tecnico della Triestina si è infine soffermato sui due nuovi acquisti, Francesco Forte e Federico Proia. Provenienti rispettivamente da Benevento e Vicenza, entrambi saranno convocati per il match contro il Palermo. Queste le dichiarazioni di Bucchi: "Due giocatori fortemente voluti, hanno le qualità tecniche e morali per stare bene in questo gruppo e in questa società; sono due ragazzi per bene, in gamba, hanno il veleno dentro, lo stesso che abbiamo anche noi, hanno qualità tecniche che vanno a completare i nostri reparti. Per Forte parla il curriculum, ho avuto il piacere di lavorare con lui a Perugia, è un uomo d’area, un finalizzatore, ma anche un grande combattente, uno che non molla mai. Per Proia sono i numeri ad identificare le sue qualità, è un centrocampista di inserimento che ha nella fase realizzativa la sua peculiarità, anche questa è una caratteristica di cui avevamo bisogno. Abbiamo completato i reparti con due pedine per noi molto importanti”