Ascoli, i convocati di Bucchi per il match contro il Palermo: ci sono Forte e Proia

Nella 22a giornata di Serie B, al "Del Duca" di Ascoli Piceno va in scena il match tra i padroni di casa e il Palermo. Non saranno disposizione del tecnico bianconero, Cristian Bucchi, gli ex rosa infortunati Bellusci e Ghahorè, oltre a Caligara. Assente anche Giovane che dovrà scontare un turno di squalifica per l'espulsione rimediata contro la Spal nel turno precedente.