Ascoli, Di Maso sul caso Stellone: “Non tutti hanno ciò che è realmente accaduto, ecco come stanno le cose”

“Caso Stellone? Non tutti hanno colto la sostanza di quello che è accaduto”.

Lo ha detto Andrea Di Maso, all’indomani della nomina a vicepresidente vicario dell’Ascoli Calcio. Il noto imprenditore e Top Manager – nominato all’unanimità dal CdA del club di Massimo Pulcinelli -, intervenuto ai microfoni di TMW, è tornato sulla scelta della dirigenza marchigiana di risolvere il contratto con il coach ex Palermo: decisione che ha scatenato non poche polemiche.

Ascoli, ufficiale: il club licenzia Roberto Stellone, squadra affidata ad Abascal. Il motivo…

“C’è stato molto caos attorno a questa situazione e non tutti hanno realmente colto la sostanza di quello che è accaduto. Ritengo che la posizione del club in merito sia stata già espressa dai legati. In ogni caso si tratta di una decisione dovuta alla contingenza di un momento storico che sta segnando il mondo del calcio”.

Ascoli, bufera Stellone. Parla il suo legale: “L’esonero è nullo, pronti a chiedere il risarcimento”

Sulla possibile ripresa dei campionati: “Ci sono delle possibilità, ma non mi sbilancerei più di tanto. Vedo e leggo che le istituzioni stanno spingendo per ripartire e penso che al 90% la Serie A ci riuscirà. Come Ascoli ci siamo già attivati per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori qualora si optasse per la ripresa, con lo staff medico che sta valutando tutte le varie normative in essere. In ogni caso saremo pronti a riprendere qualora accadesse”.

Ascoli, pres. Pulcinelli sul caso Stellone: “Una sconfitta per tutti, ma curo interessi della società”

Chiosa finale sul ruolo concessogli all’interno del club marchigiano: “Sono molto onorato di questa nomina merito del patron Pulcinelli con il quale ho un rapporto di lunga data. Sono pronto ad iniziare un percorso in una società importante come l’Ascoli anche in un momento così delicato come quello attuale per tutto il calcio italiano”.