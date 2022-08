Ascoli, Bucchi: “Saric un professionista, ma le voci di mercato lo disorientano”

Cristian Bucchi è intervenuto in conferenza stampa a margine del pareggio tra Ascoli e Spal . Il match - valido per la seconda giornata di Serie B - si è concluso uno a uno. L'ex tecnico della Triestina ha affrontato diverse interessanti tematiche, soffermandosi sul calciomercato e sul profilo di Saric che piace al Palermo di Eugenio Corini . Il gioiello italobosniaco non ha preso parte al match andato in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca e Bucchi ha spiegato così la scelta di tenerlo in panchina. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"La squadra sta crescendo e in campo vedo ciò che proviamo in allenamento; abbiamo fatto tanti errori tecnici e quando si affrontano squadre così aggressive si corrono dei guai. Nella ripresa c'è stata una sola loro ripartenza dopo uno scontro tra due giocatori nostri. Abbiamo spinto molto, collezionando corner e occasioni importanti come quella di Dionisi. Quattro punti in due gare sono un buon bottino ma apprezzo molto le prestazioni contro due squadre molto forti, c'è fiducia per il futuro. Ai punti meritavamo di vincerla. Gondo? L'ho preferito a Dionisi per una scelta tecnica, ma volevo dare continuità a Cedric. So che Dionisi mi darà tantissimo anche se non giocherà tutte e 38 gare da titolare. Tutti i ragazzi sono entrati con lo spirito giusto, c'è la giusta concorrenza nel gruppo. Mercato? Credo arriverà un altro attaccante, la società sta lavorando. Iliev e De Paoli sono fuori per scelta tecnica, per loro la strada è chiusa. Saric? Le voci di mercato si rincorrono da mesi e lo hanno disorientato anche se è un professionista esemplare, tecnicamente gli preferisco calciatori maggiormente concentrati".