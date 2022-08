Calciomercato Palermo, obiettivo Saric: offerta del club rosa, l’Ascoli riflette

Il binomio dirigenziale di mercato del Palermo FC composto dal direttore sportivo Leandro Rinaudo e dal responsabile dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, continua a tessere la sua tela negoziale per provare ad assicurarsi il cartellino del gioiello italobosniaco Dario Saric, jolly di centrocampo attualmente in forza all'Ascoli. Fase di stand by, con le parti che lavorano per ridurre il gap tra domanda ed offerta. Corteggiato da vari club di Serie A, Saric ha attualmente un contratto in essere con il club marchigiano con scadenza a giugno 2024. Tuttavia, dopo aver formulato una prima proposta al club marchigiano, il Palermo avrebbe rilanciato, ma pare non a tal punto da soddisfare, al momento, le pretese della società bianconera.