Trabzonspor, due affari dalla Serie A: i turchi chiudono per due calciatori a parametro zero

Il Trabzonspor fa la spesa in Serie A.

Il club turco ha messo a segno due colpi importanti in vista della prossima stagione che vedrà la società di Trebisonda lottare per le prime posizioni di Super Lig. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, i primi due affari chiusi sono stati quelli di Gervinho e Bruno Peres. I due calciatori rispettivamente di Parma e Roma si stanno imbarcando per firmare il proprio contratto e iniziare la nuova esperienza turca. Due giocatori che lasciano il campionato italiano a parametro zero per ripartire dalla Turchia.

