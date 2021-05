Roma, Veretout: “Parlare con Totti mi ha reso felice come un bambino. Futuro? Ho un obiettivo”

Jordan Veretout si proietta alla prossima stagione dopo un’annata positiva almeno sotto il profilo personale.

VIDEO Roma, Zaniolo accelera: il talento giallorosso corre verso il rientro

Il centrocampista francese in forza alla Roma è stato per rendimento uno dei migliori nel suo ruolo nell’arco dell’intera stagione, secondo solo a Frank Kessié in termine di realizzazioni. L’ex anche della Fiorentina, nel corso dell’intervista concessa a Onzemondial.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Roma, Zaniolo ufficialmente guarito dopo l’infortunio: “La vita è bellissima”

“Il club ha cambiato proprietari, hanno grandi ambizioni. Il loro progetto sta iniziando a prendere forma. Con una proprietà nuova non si può cambiare tutto dall’oggi al domani, il miglioramento sarà graduale. Non si può passare dal quinto posto al primo in un campionato solo. La Roma tornerà grande, è solo questione di tempo e non credo ne manchi molto. Io erede di Totti dal dischetto? No, Totti è a parte. Qui a Roma è una leggenda vivente, nessuno può sovrastarlo. Ho avuto modo di parlarci su FaceTime per un minuto ed è stata una cosa impressionante, perché quando sono arrivato alla Roma non l’ho incrociato. Ero felice come un bambino, Totti è considerato in Italia come Zidane in Francia. Ho 28 anni, ho moglie e figli, ma l’ho detto a tutti quando sono tornato a casa. Totti è una leggenda vivente, come lo è De Rossi. Futuro? Voglio essere convocato dalla Francia, giocare la Champions League e vincere titoli. Giochiamo per vivere questi momenti, ho 28 anni e non ho avuto ancora la possibilità di provare tutto questo. Farò di tutto per ottenerlo e spero al più presto”.

VIDEO Roma, capitolini in Conference League: cos’è e come funziona la nuova competizione europea