San Paolo, Hernán Crespo è il nuovo coach: “Dove non arrivano le gambe, arriverà il cuore”. Dani Alves..

Hernán Crespo è il nuovo allenatore del San Paolo.

VIDEO Cassano su Bobo Tv, rivelazione shock: “Non sapete cosa diceva Gasperini a Crespo”

L’argentino ha firmato un contratto biennale con il suo nuovo club a meno di una settimana dall’addio con il Deportivo Defensa y Justicia. ‘Valdanito’, come riportato dal noto quotidiano spagnolo Olè, sarà il 16 ° allenatore straniero della storia del San Paolo, con un background niente male come quello di Patón Bauza, degli uruguaiani Diego Aguirre e Pablo Forlán, del colombiano Juan Carlos Osorio e del cileno Roberto Rojas.

La firma è arrivata dopo aver limato alcuni dettagli con il direttore sportivo del club, Rui Costa. L’ex attaccante di Inter e Parma era stato contattato anche per dirigere il Cile, ma la nota Nazionale ha preferito ingaggiare l’uruguaiano Martín Lasarte e pertanto Crespo non ha avuto più dubbi sul suo futuro. La dinamicità, l’intensità e la verticalità sono le caratteristiche del gioco proposto dall’ex centravanti del Genoa e sono gli aspetti che hanno convinto la dirigenza che quello di ‘Valdanito’ potesse essere il profilo giusto per sostituire Fernando Diniz. “Dopo una valutazione abbastanza tecnica, attenta e giudiziosa, in cui abbiamo consultato diversi professionisti, abbiamo capito che Hernán Crespo si adatta perfettamente a quello che pensiamo possa essere più giusto per la squadra. Ha una carriera vincente, è stato un grande calciatore ed è un allenatore molto promettente. “, ha dichiarato il presidente del club, Julio Casares. “Avremo un comandante con una mentalità vincente e il DNA di San Paolo“, ha aggiunto.

Parma, ecco Graziano Pellé: “Orgoglioso di essere qua. Ecco la differenza rispetto a nove anni fa”

Molto criptiche ma significative invece le prime parole di Crespo da coach del club brasiliano: “Dove non arrivano le gambe, arriverà il cuore“. In rosa c’è una stella: l’ex terzino di Barcellona e Juventus, Dani Alves, sarà pronto a mettersi a disposizione del subentrante tecnico.

Palermo, altro striscione ultras contro Mirri ed il club: “Società in vendita, ti è già finita la pazienza? Dov’è finita la tua appartenenza?”