Qatar SC, Pastore già in panchina con la sua nuova squadra poche ore dopo la firma

Pur non scendendo in campo, "el Flaco" ha dato subito la propria disponibilità

Dopo la risoluzione del contratto con l' Elche , il trequartista ex Palermo e Roma Javier Pastore ha scelto di proseguire la propria carriera in Qatar .

Scelta la maglia numero sette, l'argentino si è subito messo a disposizione dei gialloneri, sedendosi in panchina poche ore dopo la firma del proprio contratto nel match tra Qatar SC ed Al-Gharafa. La nuova squadra del "Flaco" ha vinto 5-0 ma il fantasista non è arrivato a scendere in campo.