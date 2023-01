Pastore: ufficiale il passaggio dell’ex Palermo al Qatar Sports Club

Nuova avventura per l'ex Palermo che ripartirà dal Qatar dopo l'addio all'Elche

Nuova avventura per Javier Pastore : il calciatore argentino ha salutato l'Elche per trasferirsi a titolo gratuito al Qatar Sports Club.

Dopo la risoluzione del contratto con l'Elche, il trequartista ex Palermo e Roma Javier Pastore proseguirà la carriera in Qatar. Con la maglia del club spagnolo, appena 16 presenze e nessun gol. Numeri deludenti che hanno portato ad un inevitabile addio ufficializzato nei giorni scorsi. L'ex Palermo, svincolato dopo l'avventura in Liga, adesso ripartirà dal Medio Oriente con l'obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni. E' ufficiale infatti il suo passaggio al Qatar Sport club a titolo gratuito. A riportare la notizia è "Gianlucadimarzio".