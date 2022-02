Wolverhampton-Arsenal, le probabili formazioni: Arteta, dove sono i gol? Lacazette…

Questa la preview della sfida tra Wolves e Arsenal. Gunners in piena crisi ma qualificarsi in Europa è ancora possibile per Arteta

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

La ventiquattresima giornata di Premier League offre al "Molineux Stadium" l'incontro tra Wolverhampton e Arsenal ed è una sfida dal sapore europeo ed è il secondo posticipo del campionato inglese dopo Liverpool-Leicester. Entrambe le formazioni con una vittoria possono tallonare il Manchester United che attualmente staziona al quinto posto.

Il Wolverhampton è reduce dalla sorprendente eliminazione dalla FA Cup nel quarto turno, cadendo in casa contro il Norwich vittorioso per 0-1. Tuttavia, in campionato sono state raccolte quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unico pareggio arrivato contro il Chelsea che in questo momento si sta giocando il mondiale per club. Il tecnico dei "lupi" Bruno Lagedovrà rinunciare a Willy Boly, Jonny, Yerson Mosquera, Pedro Neto e Hwang Hee-Chan. In avanti spazio alla coppia Jimenez e Podence.

L'Arsenal è in piena crisi, non solo di risultati ma anche di gol realizzati. L'eliminazione nella semifinale di Carabao Cup contro il Liverpool nel doppio confronto brucia ancora. In FA Cup la compagine di Arteta non è arrivata nemmeno al quarto turno, essendo stata precedentemente sconfitta dal Nottingham Forest per 1-0 (i quali hanno successivamente eliminato anche il Leicester nel turno successivo con un netto 4-1). L'ultima rete siglata dall'Arsernal risale al primo gennaio, con il gol di Saka nella sconfitta interna contro la capolista Manchester City. Da lì in poi, tra campionato e coppe, nessuno dei Gunners è riuscito a gonfiare la rete. Arteta potrà contare sulla rosa al completo e con uno come Lacazette titolare occorre dare una scossa al proprio campionato perché l'Arsenal sembra di essere tornato quello dell'inizio stagione. In questo momento sembra che Aubameyang, messo fuori rosa ed approdato al Barcellona a gennaio, abbia ragione sui problemi di gestione dei Gunners.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 20.45:

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Sa; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Neves, Dendoncker, Moutinho, Ait-Nouri; Jimenez, Podence. Allenatore: Bruno Lage.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette. Allenatore: Arteta.

DOVE VEDERLA: La partita si può vedere in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206).