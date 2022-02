Liverpool-Leicester, le probabili formazioni: Klopp si affida a Firmino, ma Salah…

Il Liverpool ospita il Leicester ad Anfield nel 24esimo turno di Premier League. Questa la preview del match con Klopp che vede tornare Salah

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

Il ventiquattresimo turno della Premier League offre un big match tra Liverpool e Leicester City nello stadio "Anfield" alle ore 20.45. I Reds, secondi in classifica, vedono volare sempre più in alto il Manchester City di Guardiola che è balzato a +12 ma nonostante ciò Klopp vuole vincere per aumentare le distanze che lo separano dal Chelsea, attualmente impegnato nel mondiale per club. Le Foxes stazionano al dodicesimo posto a quota 26 punti ma vorranno staccarsi il più possibile dalla zona retrocessione che dista nove lunghezze.

Il Liverpool è in un momento di grazia, con la qualificazione alla finale della EFL Cup, battendo l'Arsenal in semifinale e vedendo il Chelsea in finale, ed il passaggio del turno negli scorsi ottavi della FA Cup, eliminando il Cardiff. In campionato i Reds sono reduci da due vittorie consecutive, avendo battuto Brentford e Crystal Palace. Klopp dovrà rinunciare a pedine importanti del suo scacchiere, come Divock Origi e Sadio Mane. Momo Salah, così come il compagno dell'altra fascia, è reduce dalla finale di Coppa D'Africa, persa dal suo Egitto ai rigori contro il Senegal. L'ex Roma e Fiorentina potrebbe partire dalla panchina contro il Leicester, mentre al senegalese è stato concesso del tempo in più per poter prendere parte ai festeggiamenti in patria. Da queste informazioni potremmo pensare che Klopp abbia carenze nel reparto offensivo ma i risultati raccolti dai Reds nelle ultime partite smentiscono. In attacco dunque spazio a Roberto Firmino, il falso nueve per eccellenza della Premier League, con ai suoi lati il supporto di Diogo Jota e del nuovo acquisto Luis Diaz, arrivato dal Porto nel calciomercato di gennaio e pagato 45 milioni di euro.

Il Leicester non sembra arrivare alla partita di "Anfield" nel migliore dei modi. In FA Cup è arrivata la clamorosa eliminazione per mano del Nottingham Forest che ha travolto le Foxes con un roboante 4-1. Anche in campionato non sono arrivati risultati eccezionali, con il pareggio casalingo contro il Brighton ma soprattutto l'incredibile ko contro il Tottenham del turno precedente, con la compagine di Conte che ha rimontato il 2-1 in favore del Leicester fino al 90+2' con un 2-3 finale siglato nelle ultime azioni del match. Nonostante ciò, la Premier League è un campionato dai gironi asimmetrici, ciò significa che poco più di un mese dopo, le Foxes ed il Liverpool si riaffrontano in campionato. All'andata, la partita che si è giocata il 28 dicembre si è clamorosamente conclusa sull'1-0 in favore del Leicester al "King Power Stadium" con la rete decisiva nel secondo tempo del subentrato Lookman. Non sono poche le assenze per Rodgers, con Ryan Bertrand, Timothy Castagne, Jonny Evans, Wesley Fofana e Jamie Vardy che non saranno della partita. In avanti spazio ad Iheanacho e Daka.

Queste le probabili formazioni del match in programma ad "Anfield" alle 20.45:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Jota, Firmino, Diaz. Allenatore: Klopp.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Vestergaard, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Daka; Iheanacho. Allenatore: Rodgers.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale 203.