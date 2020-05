Tottenham, Lloris: “Stop alla Premier? Vi dico cosa penso”

Il pensiero di Hugo Lloris.

Il portiere del Tottenham, concessosi per un’intervista a L’Equipe, ha parlato del futuro della Premier League, ferma a causa dell’emergenza Coronavirus e in bilico tra la possibile continuazione e la definitiva conclusione. Di seguito le sue dichiarazioni: “Siamo in una situazione nella quale tutti vorrebbero terminare il torneo ed avere il verdetto del campo. Sarebbe terribile se tutto finisse così a nove giornate dal termine del campionato. Per il Liverpool sarebbe crudele, visto che grazie al vantaggio accumulato è già praticamente campione. Stiamo inoltre per entrare nel momento più bello ed emozionante della stagione, sarebbe un peccato finisse così. Porte chiuse? Sarà strano, il calcio non è la stessa cosa senza spettatori. Andrà trovato il giusto compromesso tra la salute, che è la cosa più importante, è la necessità di finire la stagione”.

Premier League, dall’Australia un piano B per terminare la stagione: “Giocate qui le 92 gare rimanenti”