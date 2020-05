Premier League, dall’Australia un piano B per terminare la stagione: “Giocate qui le 92 gare rimanenti”

Il calcio in Europa pensa alla ripresa.

L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio l’intera Europa, che conta un numero ingente di contagiati ed un computo drammatico in termini di soggetti deceduti. I Governi dei diversi paesi, in queste settimane, stanno tuttavia mettendo in atto delle manovre volte a fare ripartire diversi settori dell’economia, nel rispetto delle norme igienico-comportamentali necessarie per evitare una ulteriore diffusione del virus. Anche il calcio, dunque, in alcune nazioni potrebbe ricevere un nuovo via libera. Soltanto la Francia finora, infatti, ha deciso si sospendere definitivamente i campionati. La Bundesliga, invece, potrebbe tornare in campo già da metà maggio o al massimo da fine mese. Italia e Inghilterra, ad oggi, stanno ancora vagliando le ipotesi.

Una delle opzioni per portare a termine la Premier League in sicurezza potrebbe prevedere il giocare le restanti 92 gare di campionato lontano dalla Gran Bretagna. A tal proposito, l’Australia ha dato la sua disponibilità ad accogliere i club inglesi. Il paese, infatti, conta ben pochi casi di contagio di Coronavirus. In particolare, a manifestare l’idea è stato l’agente Gary Williams, che vive a Perth. “Ai club inglesi la proposta piace, così come ad alcuni funzionari governativi con cui ho parlato. Perth è la città più isolata al mondo, possiamo radunarci in gruppi di dieci, possiamo passeggiare e andare in spiaggia. Abbiamo avuto solo quattro casi negli ultimi dieci giorni“, ha spiegato.

La capitale dell’Australia Occidentale conta ben quattro stadi adatti ad ospitare la competizione: l’Optus Stadium (65.000 posti), il Perth Oval (20.500), il campo da cricket WACA (24.500) e la Joondalup Arena (16.000). Ad oggi si tratterebbe solo di indiscrezioni. Un senatore australiano, però, secondo quanto rivela The Sun, sarebbe in contatto con il governo del paese e, in particolare, con il Ministro dello Sport per trattare in merito all’ipotesi.

