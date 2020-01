Tottenham-Liverpool, Klopp: “Non pensiamo al record di vittorie. Mourinho? Un tecnico di livello mondiale”

Il Liverpool sabato pomeriggio affronterà il Tottenham nella gara valida per la 21a giornata di Premier League.

I Reds al momento sono l’unica squadra europea a non aver ancora perso una partita in campionato e soprattutto ad aver macinato record su record per quando riguarda le vittorie. Infatti se i ragazzi di Jurgen Klopp dovessero superare gli Spurs andrebbero a quota 61 punti in classifica infrangendo ogni tipo di primato. Il manager tedesco, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato al match contro gli uomini di Josè Mourinho.

“Non ci penso nemmeno per un secondo e non inzierò a farlo ora. L’unica cosa che posso dire è che se avessimo pensato ai record non avremmo vinto le partite che abbiamo vinto finora. Il mio problema oggi è il Tottenham, il modo in cui gioca e il modo in cui penso che giocheranno. Assenza Harry Kane? Il Tottenham è una squadra molto ben organizzata, che sa difendersi ma non solo, perché ha tanti giocatori in mezzo al campo che possono creare situazioni pericolose. Mourinho? È un allenatore di livello mondiale, che vuole vincere con tutto ciò che ha a disposizione”.

