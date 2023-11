Tottenham-Chelsea, le probabili formazioni: c’è Vicario, Pochettino con Sterling

Il derby di Londra è in programma alle ore 21:00 al New White Hart Lane: le scelte di Postecoglou e Pochettino.

E' tutto pronto per il derby di Londra in programma questa sera. Alle ore 21:00, al New White Hart Lane, il Tottenham ospiterà il Chelsea in occasione della gara che chiuderà l'undicesima giornata del campionato di Premier League. I padroni di casa arrivano a questo big-match da secondi della classe. Vincendo, però, tornerebbero in vetta alla classifica, scavalcando il Manchester City capolista. Di fronte, una squadra a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna in campionato rimediata contro il Brentford.

Gli Spurs sono ancora imbattuti e vengono da quattro successi di fila, l'ultimo sul campo del Crystal Palace. Ventisei i punti conquistati fin qui, frutto di otto vittorie totali e due pareggi. Ventidue i gol all'attivo, nove le reti subite in dieci partite. Occupano il tredicesimo posto i Blues a quota dodici punti. Uno score frutto di tre successi, tre pareggi e quattro ko. Tredici le reti messe a segno fin qui, undici i gol incassati. Non un avvio di stagione particolarmente brillante per il Chelsea, che in settimana ha superato il turno in Carabao Cup, battendo il Blackburn. Adesso il Chelsea è chiamato a reagire anche in campionato contro un avversario contro cui ha vinto quattro degli ultimi sei precedenti.

Al cospetto della compagine allenata da Ange Postecoglou, Mauricio Pochettino non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Romeo Lavia, Carney Chukwuemeka, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Christopher Nkunku e Ben Chilwell. Il tecnico del Tottenham, invece, dovrà fare a meno di Manor Solomon, Alfie Whiteman, Ryan Sessegnon, Ivan Perisic. Mentre restano da valutare le condizioni di Iyenoma Udogie e Ben Davies. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Emerson/Davies; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son. Allenatore: Postecoglou.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Thiago Silva, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. Allenarore: Pochettino.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-CHELSEA IN TV — Il derby di Londra sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno ed in streaming su Now e SkyGo.