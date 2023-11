Torino-Sassuolo, le probabili formazioni: Juric con Zapata, Pinamonti dal 1′

La sfida tra i granata e la squadra di Dionisi è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Olimpico-Grande Torino".

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico-Grande Torino". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la squadra di Ivan Juric ospiterà il Sassuolo in occasione della gara che chiuderà l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone, il Torino è a caccia di riscatto e del secondo successo di fila dopo i tre punti ottenuti contro il Lecce. Hanno superato il turno di Coppa Italia, staccando il pass per gli ottavi di finale, i neroverdi, che hanno eliminato ai rigori lo Spezia di Massimiliano Alvini. Mentre in campionato il Sassuolo è reduce dal pari interno contro il Bologna.

In classifica, i granata occupano il tredicesimo posto a quota dodici punti, uno in più rispetto allo stesso Sassuolo. Uno score frutto di tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte; sette i gol all'attivo, dodici le reti subite in dieci partite. Mentre gli ospiti hanno messo in cassaforte fin qui undici punti, frutto di tre successi, due pareggi e cinque ko; tredici le reti messe a segno, diciassette i gol incassati. Una vittoria, dunque, permetterebbe al Sassuolo di sorpassare in classifica i padroni di casa. Ed in caso di sconfitta del Frosinone anche gli uomini di Eusebio Di Francesco, in campo alle ore 18:30 contro l'Empoli.

Al cospetto della compagine allenata da Juric, Alessio Dionisi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Obiang, Matheus Henrique e Alvarez. Il tecnico del Toro, invece, dovrà fare a meno di Djidji, Schuurs, Pellegri e Soppy. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-1-2 e sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

DOVE VEDERE TORINO-SASSUOLO IN TV — La sfida Torino-Sassuolo sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La gara sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). E in diretta streaming su SkyGo e Now.