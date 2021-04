Superlega, il Chelsea si differenzia così: la lettera del club londinese ai propri tifosi

Il Chelsea e la Superlega.

VIDEO Superlega, il Chelsea si ritira: i tifosi reagiscono così

Il club londinese ha pubblicato una lettera per chiarire i motivi che l’avevano portato ad aderire al progetto Superlega.

“La nostra ambizione è sempre stata quella di fare del Chelsea il miglior club al mondo e la decisione di unirsi alla Superlega era guidata da questa ambizione. Quando è diventato chiaro che poteva nascere una nuova Lega, non volevamo che il Chelsea perdesse la possibilità di farne parte e rischiasse di rimanere dietro i nostri principali rivali inglesi ed europei“, prova a giustificarsi la società. “Ma la proprietà e la dirigenza hanno capito che coinvolgere il club in un tale progetto è stata una decisione che non avrebbero dovuto assumere e di cui si pentono profondamente“.

Premier League, Arsenal-Everton 0-1: Leno beffa i ‘gunners’, Ancelotti vede l’Europa. La classifica aggiornata