Premier League, Arsenal-Everton 0-1: Leno beffa i ‘gunners’, Ancelotti vede l’Europa. La classifica aggiornata

L’Arsenal sconfitto per una clamorosa ingenuità di Bernd Leno.

Serata nera per il portiere tedesco dei gunners, che nell’anticipo valido per la trentatreesima giornata di Premier League ha condannato la sua squadra alla sconfitta. Accade tutto a circa quindici minuti dal termine della sfida dell’Emirates Stadium, giocata all’insegna di un sostanziale equilibrio tra i padroni di casa e l’Everton di Carlo Ancelotti. In seguito ad una buona azione sulla corsia dei toffees, Richarlson riesce ad oltrepassare i confini dell’area di rigore avversaria e a servire un pallone forte e tagliato verso la porta difesa proprio da Leno.

Bundesliga, Augsburg-Colonia 2-3: gli ospiti vincono e sperano ancora nella salvezza. La classifica aggiornata

Nel tentativo di fermare la conclusione del brasiliano, l’ex estremo difensore del Bayer Leverkusen non trattiene la sfera che si deposita alle sue spalle. 0-1 in favore della franchigia di Liverpool e tre punti che – in uno scontro diretto – valgono oro. L’Everton allunga in classifica proprio sui suoi rivali di questa sera, che prima di questo match si trovavano a sole tre lunghezze di distanza dagli uomini di Ancelotti. Questo successo avvicina questi ultimi ad un’eventuale qualificazione in Europa League, con il termine della stagione che sembra essere sempre più vicino.

Di seguito la classifica aggiornata.