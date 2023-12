Southampton, assalto per Soulé: pronta un’offerta di 30 milioni per l’argentino

Il Southampton è fortemente interessato a Matias Soulé. L'argentino della Juventus in prestito al Frosinone si sta mettendo in mostra

Il Southampton dopo la retrocessione dell'anno scorso, si trova in Championship, la seconda categoria dopo la Premier League. Il club attualmente quarto, con tredici punti di distanza dal Leicester primo, si vuole rinforzare nell'imminente sessione invernale di calciomercato. La società è pronta a presentare una importante offerta per Matias Soulé, attaccante classe 2003 attualmente in prestito al Frosinone ma di proprietà della Juventus. Lo scrive il quotidiano 'La Stampa': i Saints presto presenteranno alla società bianconera un'offerta da circa 30 milioni di euro per il calciatore argentino e a quel punto sarà la Juve a decidere se cederlo o meno.