Saudi League, occhi puntati su De Bruyne: sondato il giocatore del Manchester City

La Saudi Pro League, il campionato di primo livello dell'Arabia Saudita, vuole espandersi sempre di più. Gli arabi hanno portato nel Medio Oriente diversi calciatori di primissima fascia su tutti Cristiano Ronaldo. Oltre al fuoriclasse portoghese sono arrivati anche Mane e Benzema per mostrare la voglia di far diventare il torneo arabo il più importante al mondo, cercando di superare la potenza della Premier League. Le società non stanno ferme e cercano di sondare il terreno per giocatori offrendo loro un ricco contratto convincendoli a sposare il loro progetto. Tra questic'è Kevin De Bruyne. Come riporta Football Insider, i dirigenti della Saudi Pro League avrebbero infatti già sondato il terreno col centrocampista belga, attualmente infortunato, in merito a un suo possibile trasferimento in Medio Oriente nel 2024.