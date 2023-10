Girona-Celta Vigo, probabili formazioni: Champions nel mirino per club del City Group

La preview e le probabili formazioni di Girona-Celta Vigo per l'undicesimo turno di Liga. Il club targato City Group per continuare a volare.

C'è voglia di continuare a divertirsi ed a far divertire. Il Real Madrid è attualmente primo in classifica e fin qui nulla di sconvolgente ma a pari punti, venticinque totali, con il Girona. All'Estadi Municipal de Montilivi si apre l'undicesima giornata di Liga con il confronto tra la formazione di Michel ed il Celta Vigo.

Il Girona quest'anno sta stupendo tutti gli appassionati di calcio e ambisce prepotentemente ad un biglietto per la prossima Champions League e chissà che non possa puntare a qualcosa di persino più ambizioso. Mentre i soliti colossi del campionato spagnolo quali Barcellona e Real Madrid non hanno deluso le aspettative, il club appartenente alla galassia City Football Group vorrà provare a restare ancorato al vertice alto della classifica andando a prendersi questi tre punti contro il Celta Vigo. Favori del pronostico per il Girona che in dieci partite ne ha vinte addirittura otto, giocando un calcio divertente e meritandosi questa prima posizione condivisa con i blancos.

Il Celta Vigo è in netto svantaggio rispetto al club targato City Group in questa serata. La compagine allenata da Benitez ha raccolto solamente due punti nelle ultime cinque uscite ed è davvero difficile ipotizzare un colpo grosso in casa del Girona. Pesa lo 0-3 contro l'Atletico Madrid trascinato da un Griezmann in grande spolvero, autore di una tripletta. Il tecnico ex Napoli ed Inter vuole senza dubbio provare a dare uno scossone a questo campionato, dato il non rassicurante terzultimo posto ed una panchina che inizia a traballare. Tuttavia, il match della risalita potrebbe attendere ancora.