Rangers, Gerrard a cuore aperto: “Io coach del Liverpool? Un sogno. Spero solo una cosa per Klopp”

Parla Steven Gerrard.

Liverpool, il tackle di Gerrard: “Torres mi ha spezzato il cuore. Suarez o l’ex Milan? Rispondo così”

Steven Gerrard ha giocato complessivamente 710 partite per i Reds – a cui si è unito nel 1989 da bambino prima di andarsene nel 2015 – segnando 186 gol e mettendo a segno 143 assist. L’eterna icona per il pubblico di Anfield è tornato a parlare del suo ex club ai microfoni di ITV Evening News, analizzando l’attuale complicato momento del Liverpool in Premier League, facendo allusione al proprio futuro da coach e soffermandosi in particolare su Jürgen Klopp. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Interrogato sulle sue papabili aspirazioni a gestire il suo amato club, Steven Gerrard ha dichiarato: “Non dovremmo parlarne, abbiamo uno dei migliori manager alla guida del Liverpool al momento. Spero che rimanga ancora per qualche anno. Ho un lavoro qui, non credo sia utile parlarne e spero che Jurgen rimanga con i Reds per molti anni. Il Liverpool è il mio club. Sarebbe un sogno per me esserne un giorno l’allenatore, ma non ancora e chi può dire se sarò mai abbastanza pronto. Ci sono molti manager su questo pianeta, dobbiamo prima di tutto rispettare Klopp“.

“Non paragonerei mai nulla all’atmosfera di Anfield, ma questo è speciale per me ora che ho costruito un rapporto con i fan dei Rangers. Significa molto vincere un titolo perché è difficile dimostrare di essere la squadra migliore e rimanere imbattuti, è uno sforzo incredibile da parte dei giocatori, è davvero bello. Mi piacerebbe pensare di aver imparato molto tatticamente da alcuni degli errori che ho fatto. Ho una strada da percorrere, ma è stato un viaggio incredibile e ne ho amato ogni minuto. È stata una parte importante di ciò che mi ero prefissato di fare, ma questo mi renderà solo più affamato”, ha concluso Gerrard.