Premier League, Wolves-Leeds 1-0: un autogol di Meslier condanna Bielsa. La classifica aggiornata

Uno a zero, è questo il risultato maturato nel corso dell’anticipo di Premier League.

Il Wolves batte la squadra del ‘Loco‘ Bielsa grazie ad una sfortunata autorete del portiere francese, Illan Meslier. Un match equilibrato, senza particolari squilli che è stato condizionato dal noto episodio. Da segnalare un gol annullato al Leeds al minuto 78′ a causa di un fuorigioco in fase di impostazione dell’azione. Le due squadre restano pertanto appaiate in classifica (undicesima e dodicesima) e muovono dunque entrambe un passo in avanzi verso l’obiettivo della salvezza.

Di seguito, la classifica di Premier League aggiornata.