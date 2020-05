Premier League, via il 17 giugno con i recuperi della 28^ giornata: si inizia con Manchester City-Arsenal

La Premier League torna in campo.

La massima serie della Gran Bretagna seguirà la via della Bundesliga e tornerà presto sul rettangolo verde. L’Assemblea dei club inglesi svoltasi quest’oggi ha decretato infatti la data della ripresa. Si tornerà a scendere in campo, secondo quanto riporta il Telegraph, a partire da mercoledi 17 giugno. Le gare che inaugureranno la nuova era del campionato a seguito dell’emergenza Covid-19 sono i due recuperi della ventottesima giornata tra Aston Villa e Sheffield United e tra Manchester City e Arsenal. La ventesima giornata, invece, dovrebbe andare in scena nel week-end successivo. La stagione, in questo modo, potrebbe giungere, a meno che il Paese non sia costretto a nuovi stop, al termine i primi di agosto.

