Premier League, due nuovi positivi al Coronavirus: uno è un calciatore del Bournemouth. I dettagli

Altri due positivi al Coronavirus in Premier League.

Dopo i primi controlli effettuati la scorsa settimana, dove sono emerse ben sei positività, le 20 squadre del massimo campionato inglese hanno svolto un secondo giro di tamponi, in vista della ripartenza della stagione fissata per la prima settimana di giugno, nonostante i pareri da parte di tecnici e calciatori siano più che contrastanti: 996 test e 2 nuovi contagiati. I nomi dei positivi non sono stati resi noti, ma uno dei due è di proprietà del Bournemouth.

La società inglese, infatti, attraverso una nota ufficiale ha informato che il giocatore in questione, in linea coi protocolli della Premier League, resterà in isolamento per 7 giorni, per poi essere sottoposto nuovamente all’esame del tampone.