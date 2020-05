Premier League, ecco i risultati dei test: 748 esami svolti e 6 positivi al Covid-19

Arrivano i risultati dopo i tamponi svolti su 748 giocatori e membri dello staff.

La Premier League continua i controlli in vista della ripartenza della stagione che dovrebbe ricominciare nella prima settimana di giugno, nonostante i pareri da parte di tecnici e calciatori siano più che contrastanti. Intanto sono arrivati i primi risultati dei test sierologici e dei tamponi relativi al contagio da Covid-19. Il comunicato ufficiale.

“La Premier League conferma che nei giorni domenica 17 e lunedì 18, sono state esaminate 748 persone tra giocatori e staff. Di queste, sei sono risultate positive appartenenti a tre squadre. I contagiati si isoleranno per un periodo di 7 giorni. La Premier League sta fornendo quesste informazioni ai fini dell’integrità della concorrenza e della supervisione; non saranno dati dettagli specifici in relazione alle squadre o ai singoli coinvolti per questioni legali e operative“.