Premier League, si potrà ripartire dal 1° giugno a porte chiuse: il Governo ha dato il via libera

La Premier League potrà ripartire dal 1° giugno.

Questa mattina Boris Johnson e il Governo inglese hanno presentato un piano per la ripartenza della Gran Bretagna a seguito del lockdown dettato dall’emergenza Coronavirus. Un programma all’interno del quale prende forma anche la ripresa delle attività sportive professionistiche. A partire dall’inizio di giugno, infatti, si potrà tornare in campo. Le gare, tuttavia, si svolgeranno a porte chiuse per almeno tutto l’anno corrente. Le squadre, inoltre, dovranno rispettare un preciso protocollo per evitare una nuova diffusione dei contagi.

Mentre Francia e Belgio hanno decretato con netto anticipo la chiusura dei rispettivi campionati e la cristallizzazione delle classifiche, dunque, l’Inghilterra, come la Germania, sembra essere ormai definitivamente indirizzata verso la ripresa. Resta soltanto da definire ufficialmente tempi e modalità. Italia e Spagna, invece, non hanno ancora certezze in merito alla possibilità di riprendere i tornei potranno riprendere, ma le squadre sono già tornate in campo per sostenere gli allenamenti individuali concessi dai Governi. D’altra parte, i nuovi contagi registrati dai tesserati delle squadre mettono un ulteriore punto interrogativo sulla questione sicurezza.

