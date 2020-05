Premier League, Raab: “Lavoriamo per ripresa a porte chiuse, svelo misure che bisognerà attuare”

La Premier League si prepara a tornare in campo.

L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio l’intera Europa, che conta un numero ingente di contagiati ed un computo drammatico in termini di soggetti deceduti. I Governi dei diversi paesi, in queste settimane, stanno tuttavia mettendo in atto delle manovre volte a fare ripartire diversi settori dell’economia, nel rispetto delle norme igienico-comportamentali necessarie per evitare una ulteriore diffusione del virus. Anche il calcio, dunque, in alcune nazioni potrebbe ricevere un nuovo via libera. Soltanto Francia e Belgio finora, hanno infatti deciso si sospendere definitivamente i campionati.

Dominic Raab, Primo Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari esteri del Regno Unito, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato delle possibilità di ripresa del massimo campionato inglese: “Stiamo lavorando al ritorno della Premier League a porte chiuse. Penso che risolleverebbe lo spirito della nazione. Credo che alla gente piacerebbe non soltanto tornare al lavoro, ma avere anche qualche passatempo in più, sportivo nello specifico. Il governo ha avuto un confronto costruttivo con le istituzioni sportive per consentire agli atleti la ripresa dell’attività quando sarà sicuro farlo. Posso assicurarvi che il segretario alla Cultura sta lavorando a un piano per far tornare gli sport a porte chiuse quando arriveremo alla Fase 2. Vedremo se sarà possibile farlo grazie a una combinazione di test, tracciamento e altre misure di distanziamento, per quanto si potrà in ambito sportivo. Vogliamo vedere se le porte chiuse possono essere un’opzione“.

