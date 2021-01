Premier League: non steccano Manchester City e Arsenal, bene Leeds e West Ham. La classifica aggiornata

Si sono da poco concluse le gare valevoli per la ventesima giornata di Premier League.

Protagonista assoluto di serata è stato il Manchester City: la manita rifilata dagli uomini di Pep Guardiola all’impassibile West Brom è stata strabiliante. Per i Citizens a segno Gundogan due volte, Joao Cancelo, Mahrez e Sterling (5-0 il finale). Il tecnico spagnolo si gode dunque il primato della classifica in attesa delle altre gare di giornata. Bene anche l’Arsenal di Mikel Arteta: al ‘St Mary’s Stadium‘ finisce 3-1 per i Gunners grazie alle reti di Pepe, Saka e al tapin vincente di Lacazette che ha archiviato la pratica Southampton. Il club di Chips Keswick ha perso diverso terreno sulle prime della classe a causa di un inizio di stagione non particolarmente arrembante, ma questa è stata di certo una vittoria dalla fondamentale importanza in quanto arrivata contro una diretta concorrente, appena scavalcata in classifica. Nelle gare delle 19.00 vittorie per il Leeds (1-2) di Marcelo Bielsa e per il West Ham (2-3) di David Moyes, rispettivamente sui campi del Newcastle e del Crystal Palace.

Di seguito, la classifica aggiornata di Premier League in attesa delle gare ancora da giocare.