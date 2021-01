Chelsea, Lampard senti Huth: “In Premier League ci vuole leadership, Havertz ha bisogno di una cosa”

“Havertz adesso ha bisogno di qualcuno che lo scuota“, ha così esordito l’ex difensore del Leicester ai microfoni di Stadium Astro.

Premier League, Leicester-Chelsea 2-0: terzo k.o. nelle ultime cinque per i Blues, Foxes al comando. La classifica

Kai Havertz è uno dei giocatori sotto inchiesta dopo la terza sconfitta del Chelsea in Premier League nelle ultime cinque gare disputate. Il tedesco è stato un investimento astronomico per il club inglese: 80 milioni pagati, ma che non hanno ancora avuto un loro ritorno in termini di prolifiche prestazioni. Il club del patron Roman Abramovič ha optato quest’estate per il giovane centrocampista classe 1999 per dare sostegno a Timo Werner nel reparto offensivo, rinviando il tentativo di acquistare il cartellino delle prestazioni tecniche del portiere in forza all’Atletico Madrid, Jan Oblak. L’ex calciatore del Bayern Leverkusen nella sconfitta contro il Leicester è praticamente stato assente in campo, mentre nei rivali brillava la stella di Maddison.

Havertz ha soprattutto un problema di ruolo, come del resto anche Werner. Frank Lampard è ancora alla ricerca della giusta quadratura del cerchio per l’arsenale che ha a disposizione ed in particolare il flebile equilibrio della rosa sembra essere spesso compromesso quando il mediano francese N’Golo Kante non è tra gli undici titolari.

“È molto bello dire che Havertz è il giocatore principale, ma è in un grande club ed è arrivato inevitabilmente il momento di brillare”, ha sottolineato Huth. L’ex difensore centrale dello Stoke City ritiene che il centrocampista della nazionale tedesca non abbia fatto bene a lasciare la sua comfort-zone a Leverkusen e che il trasferimento gli richieda indissolubilmente di maturare più rapidamente del previsto per guidare una squadra di altissimo livello come quella Blues.

“Non mi piace affatto il suo linguaggio del corpo, sembra un po ‘fragile. È il suo primo anno, ma sembra che a volte non gli dia fastidio perdere la palla: la regala e non torna a dare una mano in difesa. È in un momento difficile, ma più lo vedi e più pensi solo che abbia bisogno di qualcuno che lo scuota per poter reagire “, dice il difensore che ha vissuto un caso simile quando era un giocatore del Leicester. “Avevamo Mahrez a Leicester ed è migliorato molto, ma la stessa squadra è stata quella che lo ha motivato dicendogli di non poter giocare solo su un lato del campo o di apparire solo per dieci minuti in tutta la partita”.

Chiosa finale di Huth che crede che la cosa che più manca alla squadra di Lampard sia la presenza di giocatori dotati di grande leadership: “Forse al Chelsea manca quel leader interno che può suscitare quel tipo di conversazioni. Non è sempre un buona cosa avere quel tipo di scontro quando non stai andando bene, ma è qualcosa che deve accadere. Hai bisogno di qualcuno che ti dica cosa serve per giocare in Premier League. Forse l’intero spogliatoio “, ha concluso l’ex calciatore tedesco.