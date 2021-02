Premier League, Newcastle-Wolverhampton 1-1: Ruben Neves risponde a Lascelles. La classifica aggiornata

Newcastle e Wolverhampton pareggiano 1-1 nell’anticipo del sabato sera in Premier League.

Una partita lenta, con poche occasioni da gol, che si è chiusa con un pareggio poco utile per entrambe. I padroni di casa quartultimi guadagnano un ulteriore punto sul Fulham terzultimo, mentre i Wolves occupano la dodicesima piazza in coabitazione con l’Arsenal di Arteta. Le due reti sono arrivate entrambe nel secondo tempo, con i padroni di casa andati in vantaggio grazie al gol di Jamaal Lascelles a cui ha però risposto Ruben Neves.

Di seguito la classifica aggiornata.