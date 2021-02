Premier League, Manchester City-West Ham 2-1: Rúben Dias e Stones regalano i tre punti a Guardiola. La classifica

Due a uno, è questo il risultato finale del match valido per la ventiseiesima giornata di Premier League.

Manchester Utd, Solskjaer aspetta il Milan: “Contro i rossoneri ricordi indelebili. Non vedo l’ora di affrontarli”

Il Manchester City continua a volare sulle ali dell’entusiasmo. A sbloccare la gara quest’oggi è stato il difensore centrale in forza ai Citizens, Rúben Dias, agile a sovrastare la difesa del West Ham su un cioccolatino confezionato da Kevin De Bruyne. A sorpresa la squadra ospite era stata brava a riprendere il match con Michail Antonio che, con freddezza, ha bucato Ederson. La partita sembrava andare verso un epilogo non del tutto favorevole per la squadra di casa che, però, ha sfruttato un guizzo di Riyad Mahrez decisivo a servire al limite dell’aria l’altro difensore centrale della squadra di Pep Guardiola, John Stones, bravo e fortunato a trovare la rete del vantaggio con una rasoiata. Adesso il Manchester City ha un vantaggio di tredici punti sui cugini dello United, il West Ham ha invece perso punti importanti nella lotta per un posto in Champions League.

