Manchester Utd, Solskjaer aspetta il Milan: “Contro i rossoneri ricordi indelebili. Non vedo l’ora di affrontarli”

Manchester United e Milan si affronteranno negli ottavi di finale di Europa League.

Le due squadre sono tra le candidate alla vittoria finale, e hanno grande voglia di confrontarsi per provare a far valere la propria superiorità. In vista di questa doppia sfida ha rilasciato delle dichiarazioni il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjær.

L’allenatore dei Red Devils non vede l’ora di poter affrontare i rossoneri: “Sono due squadre ricche di tradizione, non vediamo l’ora di giocare. Daremo il benvenuto a uno dei più importanti club europei. Sono contento che i rossoneri stiano tornando grandi, là ora c’è Dalot e anche Ibra ha giocato qui. Sarà una sfida contro una squadra top”.

Tra queste due squadre ci sono state sfide nel passato che sono entrate nella storia del calcio, Solskjaer viene interrogato sui match storici e prova a regalare qualche ricordo: “Ricordi? Abbiamo giocato a Cardiff nell’estate del 2019, ho parlato con Maldini prima dell’incontro. Ci siamo incontrati tante volte, quando abbiamo prestato Dalot volevamo che acquisisse esperienza in un grande club. Ho massimo rispetto per il Milan, ricordo ancora anche i big match di molti anni fa: quando segnò Kakà o quando Gattuso marcava a uomo Cristiano Ronaldo”.