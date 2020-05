Premier League, lo sfogo di Mourinho contro i colleghi: “Non volete giocare? Guardatevi la Bundesliga”

La Premier League avrebbe il benestare per ripartire, ma alcuni tra manager e calciatori non sono d’accordo.

Josè Mourinho si è scagliato contro tutti i propri colleghi dopo un incontro nel quale erano presenti tutti i tecnici della massima divisione inglese. Stando, infatti, ad alcune indiscrezioni riportate dal Mirror ci sarebbero stati attimi di tensione tra lo Special One ed alcuni allenatori non ancora pronti a tornare in campo, al contrario del portoghese che non vede l’ora di disputare una gara ufficiale. Ad unirsi al messaggio di Mou sono stati Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp, entrambi interessati alla ripresa dei giochi per chiudere la stagione 2019/20. I manager che si sono schierati contro la proposta di ricominciare sono stati in particolare: Guardiola, Lampard e Nigel Pearson che avrebbero mostrato un po’ di titubanza.

Ecco allora la risposta di Mourinho alla Mourinho: “Se non volete giocare, state a casa a guardare la Bundesliga”.

