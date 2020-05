Bundesliga, la corsa agli hotel ai tempi del Covid-19: dalla Cenerentola Augsburg ai Paperoni del Wolfsburg. E il Bayern Monaco…

La quarantena dei 18 club di Bundesliga.

Sabato 16 maggio ripartirà il massimo campionato tedesco che in Europa sarà il secondo in ordine cronologico dopo quello delle Isole Far Oer che ha riaperto la settimana scorsa. Le compagini della prima divisione tedesca si sono rifugiate negli hotel più vicini ai loro campi di allenamento per rispettare al meglio il periodo di isolamento figlio dell’emergenza Coronavirus in vista proprio della ripartenza del torneo.

Interessante l’articolo in materia pubblicato da AS sui prezzi degli alberghi scelti dalle varie squadre, una ricerca portati avanti dal quotidiano spagnolo in modo minuzioso e dettagliato Le differenze sono davvero abissali: partiamo dai 69 euro a notte dell’Augsburg (Schempp Hotel), Cenerentola di questa particolare graduatoria, fino addirittura ai 525 euro spesi quotidianamente dal Wolfsburg per il soggiorno di ogni singolo tesserato(Ritz-Carlton). Scelta consueta il Bayern Monaco che ha prenotato l’hotel dove di solito poco psi riunisce poco prima delle gare casalinghe . Prezzi contestualmente ragionevoli quelli pagati dalla società bavarese, ad esempio la camera di Robert Lewandowski costa 101 euro a notte. Ancora più economico l’albergo scelto dal Borussia Dortmund che attualmente soggiorna all’Arrivée Hotel, i gialloneri verseranno nelle casse della struttura 100 euro al giorno per ogni componente della comitiva.

