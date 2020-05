Real Madrid, Salgado su Cassano: “Un pazzo, con lui spettacolo assicurato. L’ho sempre paragonato a un mio ex compagno”

Michel Salgado spara a zero su Antonio Cassano.

Florenzi: “A Valencia meno passione, a Roma avevamo la scorta”. Esplode l’ira dei tifosi spagnoli sul web

L’ex terzino del Real Madrid è stato il protagonista di una diretta instagram condivisa con Fabio Cannavaro, nel corso della quale ha ripensato alle prodezze dentro e fuori dal campo di FantAntonio. Salgado si è soffermato sul carattere del talento di Bari che ha paragonato a Guti per qualità e raffinatezza di gioco.

Serie A, Ledesma: “Si deve essere convinti di poter ripartire, non credo ci sarà un calo”

“Era un pazzo. Che elemento, che spettacolo. È uno dei giocatori che mi ha colpito di più in assoluto: lui come Guti, a livello tecnico avrebbero potuto fare qualsiasi cosa, giocare ad altissimo livello. Avevano entrambi tutto quello che serviva”.

Per chiudere anche una battuta sulle possibilità concrete della Juventus di poter trionfare in Champions League, manifestazione che dovrebbe riprendere a inizio agosto.

“Può vincere la Champions League, perché ha Cristiano Ronaldo. Insomma, è Cris, non uno qualsiasi, è impressionante. Tra le italiane non conoscevo bene l’Atalanta, l’ho vista contro il Valencia e gioca calcio in modo spettacolare. Sono molto forti”.

Juventus, Felipe Melo: “Chiellini? Gli ho dato una testata, polemica creata per vendere libri”