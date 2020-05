Florenzi: “A Valencia meno passione, a Roma avevamo la scorta”. Esplode l’ira dei tifosi spagnoli sul web

Nuovi guai per Alessandro Florenzi.

Periodo sfortunato per Alessandro Florenzi, approdato a Valencia a gennaio e confinato in panchina – dopo il suo esordio in Liga – fino all‘emergenza coronavirus e il conseguente stop dei campionati. A complicare ulteriormente il momento l’ira dei tifosi spagnoli, irritati da alcune dichiarazioni rilasciate proprio dall’ex capitano giallorosso durante una diretta Facebook.

“Qui ho trovato meno passione e un po’ più di libertà. È come se andassi al teatro, alla fine della partita è tutto finito. In stazione abbiamo fatto il biglietto come persone normali, a Roma avevamo la scorta. Al termine del prestito tornerò a Roma, poi deciderò cosa fare”.

Parole che lasciano ben poco spazio all’immaginazione e che, dopo essere state riportate dai media locali, hanno scatenato i supporters del Valencia che lo hanno duramente attaccato sui social: “Per me puoi già andartene, ingrato”, “Ma perché ti dovrebbero fermare? Mica sei Rodrigo, Parejo o David Villa! A Roma eri capitano, qui non sei nessuno”, “Forse non ti fermano perchè sei qui da un mese? Io se ti incontro non ti riconosco. Non hai capito che cos’è il Valencia”.