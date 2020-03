Premier League, Lineker: “Manchester City-Arsenal rinviata? L’inizio della fine della stagione”

Una crisi che bisogna risolvere il prima possibile.

La larga e apparentemente inarrestabile avanzata del Coronavirus sta continuando ad allarmare tutti gli stati del mondo, che stanno cercando di adottare misure restrittive per cercare di ridurre drasticamente il numero dei contagiati: da pochi giorni l’Italia ha emanato un nuovo decreto con l’intento di limitare al massimo le uscite e riuscire a risolvere il prima possibile la situazione.

Il calcio ha dunque subito uno stop improvviso, e non è ancora possibile comprendere quando ripartirà la Serie A, che si è ufficialmente fermata dopo le cinque partite giocate lo scorso fine settimana. Oltre al campionato italiano, anche gli altri top club europei stanno cercando di adottarsi alle misure di sicurezza corrette: anche la gara tra il PSG e il Borussia Dortmund di oggi, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League si è giocata a porte chiuse dopo che Kylian Mbappé era stato sottoposto al tampone per il Coronavirus.

La Liga deciderà giovedì se interrompere il campionato, mentre in Bundesliga si continuerà a giocare a porte chiuse nonostante la positività al virus di un calciatore dell’Hannover. Anche in Premier League si stanno adattando per dare il loro contributo, e recentemente è stata comunicata la decisione di rinviare la sfida tra il Manchester City e l’Arsenal. Il primo stop nel campionato inglese, che potrebbe essere un segnale importante inviato dalla Lega inglese chiamata a decidere il prima possibile sulle misure da adottare.

A commentare la decisione di rinviare la sfida tra Citizens e Gunners è intervenuto Gary Lineker, ex giocatore inglese e attualmente opinionista sportivo, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi spiace per il Liverpool ma non posso non avvertire la sensazione che rinviare City contro Arsenal sia l’inizio della fine della stagione calcistica. Nonostante quel che diceva Bill Shankly, il calcio non è questione più seria di vita e morte“.