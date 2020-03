PSG, scampato pericolo per Mbappé: test per il Coronavirus negativo, contro il Borussia Dortmund…

Buone notizie in casa PSG.

Poche ore fa dalla Francia era giunta la notizia di un possibile rischio di contagio per Kylian Mbappé, che da due giorni non era riuscito ad allenarsi a causa di alcuni problemi fisici: il giocatore era stato sottoposto al tampone per il Coronavirus.

PSG, shock Mbappé: sottoposto al test per il Coronavirus, i risultati delle analisi…

Sempre secondo quanto riportato dall’Equipe, quotidiano francese che aveva riportato la notizia del tampone, i risultati del primo tampone sarebbero già arrivati al club parigino: fortunatamente, Mbappé è risultato negativo al Coronavirus, e dunque sarebbe al momento fuori pericolo anche se probabilmente sarà sottoposto ad ulteriori analisi nei prossimi giorni. Sembra dunque molto improbabile che il giocatore possa giocare la sfida con il Borussia Dortmund, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma per domani sera. Il fuoriclasse del PSG non si allena infatti da un paio di giorni, e potrebbe dunque rischiare di non essere nemmeno convocato dal tecnico Thomas Tuchel, che in conferenza stampa aveva parlato così delle sue condizioni: “Mbappé è malato. Lo era ieri e lo è anche oggi. E’ la tonsillite. Proveremo a farlo allenare un po’ stasera. Negli ultimi due giorni non si è potuto allenare normalmente con noi. Dovremo attendere e decidere in mattinata“.

Mbappé non è dunque risultato positivo al tampone, un’ottima notizia che però dovrebbe far preoccupare anche gli organi sportivi degli altri paesi Europei: la minaccia del Coronavirus è incombente anche in altri paesi oltre l’Italia, e bisognerebbe forse ricorrere a misure drastiche per salvaguardare la sicurezza dei giocatori, degli addetti ai lavori e dei tanti tifosi presenti nei vari impianti sportivi, così come è stato deciso con la Serie A, ferma almeno fino al mese di aprile.