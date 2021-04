Premier League, Leeds-Liverpool 1-1: Llorente ferma Klopp all’87’. La classifica aggiornata

Il Leeds ferma ancora il Liverpool di Jurgen Klopp.

Altro passo falso per la i reds, in una stagione da considerarsi estremamente negativa per tutti i risultati finora conseguiti. Complici gli infortuni e un’alchimia che sembra essersi persa, la formazione del tecnico ex Borussia Dortmund ha avuto diverse difficoltà ad imporsi in Premier League, dopo aver dominato la stagione precedente e terminato il campionato con la vittoria dello stesso. Questa volta è stato il Leeds di Marcelo Bielsa a rovinare la festa al Liverpool. Quest’ultimo aveva atteggiato in maniera positiva la gara, rendendosi pericoloso in diversi frangenti e trovando la rete del vantaggio alla mezzora grazie a Manè. I reds mantengono saldo il risultato fino agli ultimi minuti della sfida, quando i padroni di casa riescono a pareggiare il parziale grazie alla marcatura di Diego Llorente. Due punti persi per Salah e i suoi, che hanno perso l’ennesima possibilità di avvicinarsi al gruppo di squadre al vertice della classifica.

