Super League, Völler non ci sta: “Crimine contro il calcio, Liverpool si vergogni. Bayern Monaco e Borussia? Hanno spina dorsale”

Rudi Völler non ci sta.

Ad unirsi al coro dei personaggi del mondo del calcio – e non solo – ad aver mostrato il proprio dissenso nei confronti della nascita della Super League, anche il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Rudi Völler. L’ex campione del mondo con la Germania a Italia ’90, ha attaccato duramente i fondatori della Super League, commentando con toni duri la creazione della nuova competizione europea.

“La definisco un crimine contro il calcio questa Super League. Una società che chiude è un crimine contro il calcio. Per un club in cui i tifosi cantano ‘Non camminerai mai da solo’ , è vergognoso. Il fatto che Bayern Monaco e Borussia Dortmund non partecipino alla creazione di questa competizione significa che hanno spine dorsali”.