Premier League, City-United 0-2: il derby di Manchester dà ragione a Solskjaer. Ecco come cambia la classifica

Zero a due, è questo il risultato finale del derby di Manchester.

Cala il sipario all’Etihad Stadium: il derby va ad Ole Gunnar Solskjaer. Sono bastati due minuti all’ex Sampdoria e Udinese per sbloccare l’attesissimo match di Premier League. Bruno Fernandes ha infatti battuto Ederson dagli undici metri e sbloccato il risultato in favore dei Red Devils. La squadra ospite ha poi gestito egregiamente la partita, trovando il raddoppio al cinquantesimo minuto di gioco grazie al gol di Luke Shaw, abile a finalizzare in modo impeccabile l’assist di Marcus Rashford. I Citizens di Pep Guardiola ci provano ma non riescono ad accorciare le distanze in una gara che sarebbe potuta servire per mandare definitivamente ko lo United che, dal canto suo, ha riaperto una piccola speranza nella corsa al titolo del massimo campionato inglese.

Di seguito, la classifica di Premier League aggiornata.